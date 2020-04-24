حرائق الغابات في أستراليا عرضت مئات الأنواع من النباتات واللافقاريات للخطر

كانبرا- (د ب أ):

قالت لجنة خبراء إن العلماء في أستراليا حددوا 471 نوعا من النباتات و191 نوعا من اللافقاريات في حاجة إلى مساعدة عاجلة في إطار عملية تعافي في أعقاب حرائق الغابات المدمرة خلال الأشهر الماضية.

وقالت المفوضة المعنية بشؤون الفصائل المهددة بالانقراض في أستراليا، سالي بوكس، اليوم الجمعة، إن حرائق الغابات التي أتت على 12 مليونا من الهكتارات في الفترة من أغسطس العام الماضي، وحتى مارس الماضي، شكلت "صدمة في هذا النظام".

وأضافت بوكس لإذاعة "إيه بي سي" الأسترالية: " كانت الحرائق في جنوب وشرق أستراليا واسعة الانتشار حقا، وشديدة للغاية في بعض الحالات، وكان لها تبعات كبيرة على الحيوانات والنباتات ".

ويقدر العلماء أن النيران التهمت أكثر من مليار حيوان.

ونشرت لجنة الخبراء الحكومية المعنية باستعادة الحياة البرية والأنواع المهددة عقب حرائق الغابات أمس الخميس قائمة مبدئية تتضمن الأولويات، حيث حددت فيها حوالي 660 نوعا من النباتات واللافقاريات "من المعروف، أو من المفترض، أنها تأثرت بقوة جراء حرائق الغابات".

وتابعت بوكس بالقول: "اعتقد أن أنواع النباتات واللافقاريات الموجودة لدينا ليست معروفة جيدًا مثل بعض حيواناتنا، لكنها مهمة في إطار جهود التعافي".

وأوضحت اللجنة أن هناك 49 من بين 191 نوعا من اللافقاريات كانت مهددة بالفعل قبل اندلاع الحرائق، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الأولوية لـ 147 نوعا آخرين من اللافقاريات لمزيد من التقييم.

ويقول العلماء إن هناك ما يقرب من 320 ألف نوع من اللافقاريات معروفة في أستراليا، وهو عدد أكبر بكثير من أنواع الفقاريات أو النباتات.

وفي سياق متصل، قالت وزير البيئة الأسترالية سوزان لي إن عمل اللجنة سيساعد "على ضمان استهدافنا للدعم حيث تشتد الحاجة إليه."

وأضافت في بيان "هذا التقييم المهم يعني أننا لدينا الآن تحليل مرجعي حاسم لأنواع الحيوانات والنباتات واللافقاريات المتضررة وكذلك المجتمعات البيئية المهددة."

وأظهرت دراسة أولية سابقة أجرتها لجنة الخبراء الحكومية في فبراير الماضي، أن حرائق الغابات أدت إلى خسارة كبيرة في موائل الحيوانات المحلية، في ظل تدمير 30 في المئة، على الأقل، من الموائل الخاصة بنحو 113 نوعا من الحيوانات التي تضررت بقوة.