محكمة ألمانية: حماية الحياة مقدمة على حرية الممارسة الدينية

لونبورج، ألمانيا (د ب أ)

قضت محكمة ألمانية بقانونية إغلاق الكنائس والمساجد وحدائق الحيوانات والمتنزهات بسبب جائحة كورونا.

وذكرت المحكمة الإقليمية لولاية سكسونيا السفلى في مدينة لونبورج في إشارة إلى إجراءات التقييد على الحياة العامة حاليا أن حماية حياة وصحة الشعب مقدمة حاليا على حق حرية الممارسة الدينية.

وقالت متحدثة باسم المحكمة اليوم الجمعة إن المحكمة رفضت وقف حظر التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد بقرار فوري.

وبحسب البيانات، تقدم بهذه الدعوى جميعة معنية بحقوق المسلمين.

كما رفضت المحكمة في حكم أصدرته أمس الخميس إلغاء إغلاق حدائق الحيوان والمتنزهات، معتبرة الإغلاق إجراء ضروري لحماية الأرواح.

تجدر الإشارة إلى أن الحكمين غير قابلين للطعن.