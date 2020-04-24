الرئاسة الكورية الجنوبية: نحترم جميع الآراء المطالبة بإقالة مون أو بقاءه

سول - أ ش أ

قال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إنه يحترم جميع الآراء الشعبية التي طالبت بالإطاحة بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن من منصبه، والأخرى تنادي بتأييد أداءه في المنصب.

وتم رفع سلسلة من العرائض التي طالبت بالإطاحة بالرئيس مون من منصبه، وشجعته في الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي في فبراير الماضي، وأيد 1.5 مليون شخص العريضة التي تؤيد الرئيس، بينما أيد 1.49 مليون شخص للعريضة الخاصة بالإطاحة،وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال مدير المركز الرقمي للمكتب الرئاسي "كانج جونج-سو" إن المكتب الرئاسي يحترم بتواضع جميع الآراء .

وحول العريضة المطالبة بالإطاحة بالرئيس من منصبه.. أضاف أن المادة 65 في الدستور تنص على أن الجمعية الوطنية تتمكن من التصديق على إقالة الموظف العام مثل الرئيس في حال انتهاكه الدستور والقوانين.

ومن ناحية آخرى أشار "كانج جونج-سو" أنه قدم تقديره البالغ لدعم الحكومة وسط الأوضاع غير المريحة وغير المستقرة، مضيفا أن الحكومة تثق بالشعب، فتتمكن من تركيز جهودها على إجراءات الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا(كوفيد-19).

وأفاد بأن عدد حالات الإصابة الجديدة ظل أقل من 20 حالة منذ يوم 18 أبريل، وسط الاتجاه التراجعي، وأكد على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها حتى يصبح فيروس كورونا داخل السيطرة، داعيا الشعب إلى الحفاظ على حملة التباعد الاجتماعي.