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اليابان تحذر من السفر إلى روسيا و13 دولة أخرى بسبب تفشي كورونا

12:01 م الجمعة 24 أبريل 2020
اليابان تحذر من السفر إلى روسيا و13 دولة أخرى بسبب تفشي كورونا

وزير الخارجية الياباني تارو كونو

طوكيو - أ ش أ

صرح وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، اليوم الجمعة، بأن بلاده رفعت نصائح السفر إلى روسيا و13 دولة أخرى إلى المستوى الثالت.. محذراً من أي رحلات إلى هذه المناطق على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميا.

جاء ذلك في نبأ أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام روسية كانت قد ذكرت أمس الخميس أن اليابان تعتزم توسيع قائمة الدول التي يمنع على المسافرين الدخول إليها، على أن يشمل هذا الحظر روسيا ودول الشرق الأوسط، موضحا أن القرار يأتي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيوافق عليه مجلس الأمن الوطني الياباني برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي في وقت قريب.

وفي وقت سابق، أغلقت العاصمة اليابانية طوكيو أبوابها أمام مواطني 73 دولة ومنطقة في العالم، منها الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، كما علقت مفعول تأشيرات الدخول للمواطنين الأجانب.

وسجلت اليابان حتى الآن نحو 12 ألف إصابة و300 وفاة بكورونا، وأعلنت السلطات قبل أيام حالة طوارئ وطنية لاحتواء الوباء.. وأمس الخميس، سجلت 14 حالة إصابة جديدة بكورونا بين أفراد طاقم على متن سفينة سياحية إيطالية رست من أجل أعمال الصيانة فى مرسى مدينة ناجازاكى جنوب غرب البلاد، وذكرت (كيودو) أن السلطات سجلت إصابة 34 شخصا بالفعل من بين 623 من أفراد الطاقم على متن السفينة "كوستا أتلانتيكا" الإيطالية.

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