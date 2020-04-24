قبرص تستقبل الدفعة الخامسة من المساعدات الطبية الصينية لمواجهة كورونا

نيقوسيا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الجمعة، عن وصول الدفعة الخامسة من المواد الاستهلاكية الطبية الصينية إلى البلاد.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء القبرصية - "إن هذه الرحلة كانت الخامسة على التوالي التي تقدمها شركتي طيران "إيجة" و "هيلينيك بيتروليوم"، وهما تساهمان بهذه الطريقة في جهود جمهورية قبرص لتأمين المعدات الكافية اللازمة لإدارة جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد".