آسيا وكورونا: تهديد بفرض قوانين عرفية في الفلبين و"يناصيب" على أقنعة شارب اليابانية

كتب - سامي مجدي:

هدد الرئيس الفلبيني دوتيرتي رودريغو غاضبا بإعلان القوانين العرفية بعد ان اتهم المتمردين الشيوعيين بقتل جنديين كانا يصحبان شحنات طعام وأموال خلال حجر صحي بسبب فيروس كورونا.

كما وافق دوتيرتي خلال اجتماع مع مجلس وزراءه على تمديد الاغلاق في مانيلا والعديد من المحافظات والمدن حتى 15 مايو، حسبما قال المتحدث الرئاسي هاري روكي الجمعة. كان مقررا أن ينقضي الإغلاق في منطقة لوزون الشمالية التي يقطنها أكثر من 50 مليون شخص في 30 أبريل.

قال دوتيرتي في كلمة متلفزة بثت على الصعيد الوطني، "أحذر أي شخص وأخطر القوات المسلحة والشرطة بأني قد أعلن القوانين العرفية. لن تكون هناك عودة للوراء".

وأضاف "أمامي عامين إضافيين. سأحاول القضاء عليكم كلكم، بما في ذلك أنتم (الجبهات) القانونية، عليكم الذهاب والاختباء."

جدد دوتيرتي اتهاماته لمقاتلي جيش الشعب الجديد الذين قال إنهم ابتزوا أموالاً من شركات كبيرة وسرقوا أسلحة نارية من جنود قتلى في تمرد استمر أكثر من نصف قرن. ونفى المتمردون اتهاماته وقالوا إنهم يساعدون القرويين على مواجهة الوباء.

حدد روكي المدن والمحافظات حيث يمكن تخفيف عمليات الإغلاق، التي تطلق عليها الحكومة "الحجر الصحي المجتمعي"، والسماح بإعادة فتح بعض الأعمال الأساسية والمناطق العامة. وحذر المسؤولون من تأثير شديد على الاقتصاد إذا استمرت عمليات الإغلاق الضخمة لشهور واستنفدت المساعدات المالية عائدات الحكومة.

أبلغت الفلبين عن حوالي 7000 حالة إصابة و462 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، وهي من بين أعلى المعدلات في جنوب شرق آسيا ولكن يعتقد الكثيرون أن عدد الضحايا أعلى بالنظر إلى محدودية اختبار فيروس كورونا، خاصة في المناطق الإقليمية والريفية.

وهناك تطورات أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حسبما أوردتها وكالة أسوشتيد برس الأمريكية:

زيادة كبيرة في أعداد الإصابة في الهند:

سجلت الهند 1680 حالة إصابة جديدة، مدفوعة بزيادة في ولاية ماهاراشترا وسط البلاد. رفعت الحالات الجديدة الحصيلة إلى 22930. يخطط المسؤولون في مومباي، عاصمة ولاية ماهاراشترا والمركز المالي في الهند، لإدارة عقار مضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكوين كوقاية ضد مرض كوفيد-19، بين بعض سكان الأحياء الفقيرة المكتظة في المدينة. دعم ترامب الدواء غير المثبت كعلاج لكوفيد-19 على الرغم من أنه قد يسبب مشاكل في ضربات القلب. يقول داكشا شاه، مسؤول الصحة في مومباي، إن الجدول الزمني وتفاصيل البرنامج "قيد المعالجة".

إصابات أكثر على متن سفينة سياحية

قال مسؤولون يوم الجمعة ان سفينة سياحية ايطالية في سواحل ناغازاكي باليابان على متنها 91 إصابة من افراد الطاقم بعد تأكيد 43 حالة اصابة جديدة. ظهر تفشي المرض على متن كوستا أتلانتيكا يوم الثلاثاء مع أحد أفراد الطاقم المرضى ويتم اختبار جميع أفراد الطاقم وعددهم 623. رست السفينة منذ يناير للإصلاح والصيانة لدى شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. يشتبه المسؤولون في أن أفراد الطاقم المرضى أصيبوا بالفيروس أثناء وجودهم في المدينة أو عندما بدلت السفينة الطاقم. قال وزير الصحة الياباني إن الحكومة المركزية وإيطاليا ستناقشان إعادة أفراد الطاقم الأصحاء إلى وطنهم، وكذلك المغادرة المبكرة المحتملة لسفينتين إيطاليتين أخريين رست في ناغازاكي.

أستراليا وإصلاح منظمة الصحة العالمية

قال رئيس الوزراء الأسترالي إن حكومته ستتعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لتغيير منظمة الصحة العالمية. تتفق أستراليا مع الولايات المتحدة على ضرورة مراجعة عمل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، لكنها تواصل دعم عمل منظمة الصحة العالمية القيم في منطقة المحيط الهادئ. وجه الرئيس دونالد ترامب إدارته بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية، مدعيا أنها لم تقدم تقارير مبكرة كافية عن فيروس كورونا المستجد. قال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين يوم الجمعة: "ما يحدث في المراتب العليا لهذه المنظمات، وكيف تعمل، أعتقد أنه بحاجة إلى التغيير." يقول إن أستراليا تريد أن ترى "مجموعة محسنة من الترتيبات في منظمة الصحة العالمية".

عودة برلمان أستراليا

يعود برلمان أستراليا لثلاثة أيام في منتصف مايو للتعامل مع العمل التشريعي العادي وبعض القوانين المتعلقة بالفيروس، حسبما قال موريسون. كان البرلمان وقد ألغي جدوله في مارس، واجتمع مجلس صغير بعد يومين فقط من تمرير الإجراءات الاقتصادية الطارئة. سيكون هناك عدد أقل من المشرعين من المعتاد في مجلسي الشيوخ والنواب بسبب التباعد الاجتماعي. وتشمل العقبات الأخرى التي تحول دون اجتماعهم نقص الرحلات الداخلية ومعظم الولايات التي تطالب بالحجر الصحي للمسافرين بين الولايات.

الصين لم تسجل وفيات

لم تبلغ الصين عن حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 لليوم التاسع على التوالي، وسجلت ست إصابات جديدة بالفيروس فقط. اثنان من هؤلاء قدموا من الخارج، وثلاث حالات في هيلونغجيانغ على الحدود الروسية وواحدة في مركز الأعمال الجنوبي في قوانغدونغ. لا تزال المستشفيات تعالج 915 حالة، 57 منها تعد خطيرة. لا يزال عدد القتلى في البلاد من الوباء الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي عند 4632 بين 82804 حالة.

طلاب هونغ كونغ يبدأون امتحانات دخول الجامعة

بدأ أكثر من 52 ألف طالب امتحانات دخول الجامعة وفق اجراءات التباعد الاجتماعي بعد تأخر دام شهرا بسبب وباء فيروس كورونا. تمتد الامتحانات لأكثر من شهر ويشترط على الطلبة والموظفين ارتداء أقنعة وجه وتطهير أيديهم. وسوف تجرى اختبارات قياس درجة الحرارة للطلاب عند مراكز الامتحانات، ويتعين عليهم توقيع على نماذج تصريح صحي. وأي طالب تكون درجة حرارته أعلى من 38 درجة سليزيوس سوف يمنع من الدخول. وضعت المقاعد على مسافة 3 أقدام (متر) فيما بينها، مع توصيات بأن تكون المسافة بين المرشحين نحو 6 أقدام (مترين). حتى الخميس كان إجمالي الإصابات في هونغ كونغ 1036 مع أربع وفيات.

ميانمار تمدد الإجراءات

مددت ميانمار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا بما في ذلك تعليق وصول كافة الرحلات الجوية التجارية، حظر معظم التجمعات الكبيرة وإغلاق الأحياء الأكثر تضررا من الفيروس حتى 15 مايو. وقالت صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار المملوكة للدولة أيضا إن حظر التجوال الليلي في يانغون، أكبر مدينة في البلاد وعاصمتها التجارية قد يمتد حتى 18 يونيو. وأعلنت وزارة الصحة عن سبع حالات جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 139 بينهم خمس وفيات.

-أقنعة لقدامى المحاربين

قالت كوريا الجنوبية إنها سوف ترسل مليون قناعا إلى قدامى المحاربين الأجانب في الحرب الكورية 1050-53، فيما تباطئ معدل الإصابة عندها بفيروس كورونا المستجد. كانت كوريا الجنوبية قد حظرت في مطلع مارس تصدير الأقنعة ورشدت الامدادات على المستوى الوطني. لكن رئيس الوزراء تشونع سي-كيون قال إن الإمداد مستقر بالدرجة الكافية لتخفيف الترشيد ويمكن للبلاد أن ترسل أقنعة إلى الخارج بدون أي عوائق للإمداد المحلي. سجلت مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية ست حالات إصابة أخرى بدون وفيات، ما يرفع الحصيلة في البلاد 10703 و240 حالة وفاة.

أقنعة شارب ذات شعبية كبيرة في اليابان

باتت الأقنعة التي تنتجها شركة شارب للإلكترونيات اليابانية ذات شعبية كبيرة حتى أنها ستعقد يناصيب عليها. قالت شارب الجمعة إن الطلبات عبر الإنترنت زادت بشكل كبير حتى أنه لم تكتمل طلبية مبيعات واحدة. كحل، أعلنت شارب عن يناصيب ل30 ألف صندوق، كل منها يحتوي على 50 قناعا. يتاح للشخص صندوقا واحدا بقيمة 2980 يوان (28 دولار). تقبل الطلبات طوال يوم الاثنين الأسبوع المقبل، ويعلن عن الفائزين باليناصيب يوم الثلاثاء. اشتكت بعض المستشفيات اليابانية من نقص في الأقنعة وأنها تجد صعوبة في العثور عليها في المتاجر.