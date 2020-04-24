مقتل 12 مدنيًا على الأقل في هجوم مسلح بوسط مالي

باماكو - أ ش أ:

قتل 12 مدنيا على الأقل في هجوم شنه مسلحون على عدد من القرى بوسط مالي، حيث تنشط جماعات متشددة وأخرى إثنية.

وقال علي دولو رئيس بلدية سانجا، إحدى البلدات التي تعرضت للهجوم - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الجمعة - "إن إرهابيين من قبائل الفولاني تجمعوا قبل 4 أيام في غابة قريبة من البلدة، وشنوا هجومهم، موضحًا أن الهجوم خلف 12 قتيلاً على الأقل، كما قام المهاجمون بسرقة ما يقرب من 500 رأس من الماشية.

جدير بالذكر أن وسط مالي دخل دوامة من العنف منذ عام 2015، حين ظهرت جماعة متشددة يقودها محمد كوفا، الذي جند عددًا كبيرًا من أبناء إثنية الفولاني التي ينتمي إليها.