من البيت الأبيض| باحثون: التعرض للشمس يضعف كورونا.. وترامب: ذكرت ذلك سابقًا

أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة، ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، خاصة عندما يتعرض لأشعة الشمس.

وقال براين، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض الخميس: "الفيروس يموت بأسرع ما يكون في وجود أشعة الشمس المباشرة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وعلقت "رويترز" بأن ما توصل الباحثون إليه من نتائج يعزز الآمال في أن يحاكي كورونا سلوك أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا التي تكون أقل عدوى في الأجواء الدافئة، إلا أن الفيروس أثبت كذلك قدرته على الفتك في أجواء دافئة مثل أجواء سنغافورة، ما يثير أسئلة أكثر حول تأثير العوامل البيئية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب التعامل مع النتائج بحذر، لكنه أشار أيضًا إلى تلميح سابق له بأن فيروس كورونا ربما ينحسر في الصيف. وأضاف في إفادة صحفية: "ذكرت يومًا أن الأمر قد ينتهي مع الحرارة والضوء، ولم يرق هذا التصريح للناس كثيرًا... آمل أن يستمتع الناس بالشمس وإذا كان لها تأثير فهذا أمر عظيم".

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي أمس، إن "الاقتصاد الأميركي سيلتقط أنفاسه بسرعة، وأن الولايات المتحدة أصبحت رائدة في مجال اختبارات فيروس كورونا".

وأضاف: "أرقام بعض الدول بشأن وفيات فيروس كورونا تفتر إلى الدقة". وشدد على ضرورة "الاستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعي، مع استعدادنا لإعادة فتح بلادنا".​