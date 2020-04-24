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ترامب: الاقتصاد الأميركي سوف يلتقط أنفاسه بسرعة

12:38 ص الجمعة 24 أبريل 2020
ترامب: الاقتصاد الأميركي سوف يلتقط أنفاسه بسرعة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحافي

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "إن الاقتصاد الأميركي سوف يلتقط أنفاسه بسرعة".

وأوضح ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، لخلية الأزمة الأمريكية ونقلته فضائية "العربية"، "أصبحت بلادنا رائدة في مجال اختبارات فيروس كورونا".

وتابع الرئيس الأمريكي، "أرقام بعض الدول بشأن وفيات فيروس كورونا تفتر إلى الدقة".

وشدد على ضرورة "الإستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعي، مع استعدادنا لإعادة فتح بلادنا"، مؤكدًا على أن بلاده حققت في مكافحة الفيروس التاجي الجديد".

دونالد ترامب الاقتصاد الأميركي فيروس كورونا

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