ترامب: الاقتصاد الأميركي سوف يلتقط أنفاسه بسرعة

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "إن الاقتصاد الأميركي سوف يلتقط أنفاسه بسرعة".

وأوضح ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، لخلية الأزمة الأمريكية ونقلته فضائية "العربية"، "أصبحت بلادنا رائدة في مجال اختبارات فيروس كورونا".

وتابع الرئيس الأمريكي، "أرقام بعض الدول بشأن وفيات فيروس كورونا تفتر إلى الدقة".

وشدد على ضرورة "الإستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعي، مع استعدادنا لإعادة فتح بلادنا"، مؤكدًا على أن بلاده حققت في مكافحة الفيروس التاجي الجديد".