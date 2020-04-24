مايك بنس: تلقينا أول تقرير حول إعادة فتح الولايات

وكالات:

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، "إن خلية الأزمة، تلقت اليوم، أول تقرير حول إعادة فتح الولايات".

وأضاف "بنس" خلال المؤتمر الصحفي اليوم، لخلية الأزمة الأمريكية ونقلته فضائية "العربية"، "بدأنا نجني الثمار بفضل التزام الأميركيين بالتوجيهات، مؤكدًا على أن "هناك علامات واعدة للتقدم في عدد من الولايات بما فيها نيويورك".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أن بلاده مستمرة في تعزيز الإنتاج الصناعي للمعدات الطبية.

وشدد على ضرورة "الإستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعي، مع استعدادنا لإعادة فتح بلادنا"، مؤكدًا على أن بلاده حققت في مكافحة الفيروس التاجي الجديد".