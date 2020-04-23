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أفغانستان: 50 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 1226 حالة

11:31 م الخميس 23 أبريل 2020
أفغانستان: 50 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 1226 حالة

فيروس كورونا

كابول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الخميس، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على مدار ال24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة العامة فيروز الدين فيروز، حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية، إنه بعد تسجيل هذه الحالات الجديدة، يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 1226 شخصا.

وقد تم تسجيل الإصابات الجديدة في عدد من الولايات الأفغانية بينها "قندوز" و"لوجار" و"هيرات" و"تخار" و"كابول" و"نيمروز" و"كونار".

يذكر أن أفغانستان قد أعلنت تسجيل 40 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن وتعافي 166 شخصا آخرين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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فيروس كورونا وزارة الصحة الأفغانية أفغانستان

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