أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ألمانيا: عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا يتجاوز 5 الآف شخص

11:14 م الخميس 23 أبريل 2020
ألمانيا: عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا يتجاوز 5 الآف شخص

فيروس كورونا

برلين - (أ ش أ):

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 5094 شخصا، وذلك بعد تسجيل 215 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أنه جرى تسجيل 2352 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3800 شخص.

ومن المقرر أن تلقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطابا أمام البرلمان الألماني حول إدارة حكومتها لأزمة فيروس كورونا المستجد في وقت لاحق اليوم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا ألمانيا برلين

الخبر التالى:

أفغانستان: 50 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 1226 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2682225

    عدد المصابين

  • 732647

    عدد المتعافين

  • 187329

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أعلى حصيلة يومية.. الصحة: 232 إصابة بفيروس كورونا..و11 وفاة