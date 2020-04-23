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الهند: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 21393 شخصا

11:13 م الخميس 23 أبريل 2020
الهند: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 21393 شخصا

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 21 ألفا و393 شخصا.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس عن الوزارة قولها إن هذا العدد يتضمن 681 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر - في أواخر ديسمبر 2019 - بمدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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الهند فيروس كورونا وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند نيودلهي

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