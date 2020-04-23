الاتحاد الإفريقي يعتزم طلب دعم دولي لخطة مساعدة دول القارة

أديس أبابا - (د ب أ):

قال نجوزي أكونجو إيويلا أحد مبعوثي الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد سيسعى لحشد الدعم الدولي لخطة تمولها الدول الغنية وتتيح لدول القارة الأفريقية تأجيل سداد أقساط ديونها في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب إيويلا أحد مبعوثي الاتحاد الأفريقي لحشد الدعم الدولي لخطة مواجهة قارة أفريقيا لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فإن صندوق النقد الدولي وبعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تدعم الفكرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيويلا القول إنه رغم عدم التوصل إلى صياغة مسودة الاقتراح النهائي، فإن الفكرة ستطور آلية موجهة ممولة من خلال حقوق السحب الخاصة بالدول الغنية في صندوق النقد الدولي.

واشارت بلومبرج إلى أن استخدام حقوق السحب الخاصة يمكن أن يتيح لدول أفريقيا تمويلات بقيمة 15 مليار دولار سنويا من تكاليف خدمة الديون، مضيفة أنه جرت مناقشة هذه الفكرة من جانب مبعوثي الاتحاد الأفريقي وبعض وزراء مالية الدول الأفريقية ومسؤولين من المفوضية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، حلال اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد الدولي والتي تمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.