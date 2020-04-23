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مقتل وإصابة جنود سودانيين في هجوم لميليشيات إثيوبية شرق السودان

09:47 م الخميس 23 أبريل 2020
مقتل وإصابة جنود سودانيين في هجوم لميليشيات إثيوبية شرق السودان

الجيش السوداني

وكالات:

ذكر موقع "سوداني نت"، أن ميليشيات إثيوبية اعتدت على قوة عسكرية تابعة للجيش السوداني، في منطقة خور زراف، بالفشقة الصغرى، شرق السودان.

وأوضح الموقع أن الاعتداء أدى إلى مقتل أحد أفراد القوة العسكرية السودانية، وجرح ثلاثة آخرين.

وقال مزارعون بالمنطقة في تصريحات صحفية، إن منطقة خور زراف منطقة زراعية خصبة يوجد بها معسكر للجيش السوداني داخل الأراضي السودانية، وأن المليشيات الإثيوبية التي تتبع للمزارعين الإثيوبيين تنشط في المنطقة مع اقتراب فصل الخريف لزعزعة استقرار المزارعين السودانيين.

ولفت المزارعون إلى أن الانتشار الأخير للجيش السوداني أعاد الهدوء والاستقرار للمنطقة.

إلى ذلك، وقف قائد الفرقة الثانية مشاة، اللواء ركن الطيب جعفر، على أحوال منطقة خور زراف برفقة قائد اللواء السادس دوكة، العميد الركن محمد حامد، بعد عملية الاعتداء من المليشيات الإثيوبية.

الجيش السوداني ميليشيات إثيوبية السودان

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