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حفتر: المشهد في ليبيا انحدر لأسوأ حال بسبب فساد حكومة الوفاق

09:43 م الخميس 23 أبريل 2020
حفتر: المشهد في ليبيا انحدر لأسوأ حال بسبب فساد حكومة الوفاق

خليفة حفتر

وكالات:

قال قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إن "المشهد انحدر إلى أسوأ حال نتيجة لممارسات وفساد ما يسمى المجلس الرئاسي".

وأكد حفتر، في كلمة اليوم، نقلتها فضائية الحدث، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أتى بـ"المستعمر التركي" لاحتلال البلاد.

وأضاف أن "خيار الشعب الليبي هو إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض الجيش الشرعي".

وتابع "المجلس الرئاسي يتبنى ما ترتكبه منظمات الإرهاب في صبراتة ومصران، والمجلس أدعى الشرعية بالباطل".

واستطرد "نواصل كفاحنا داخل العاصمة طرابلس لتحريرها".

خليفة حفتر حكومة الوفاق ليبيا

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