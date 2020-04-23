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رويترز: وفيات كورونا في أمريكا تجاوزت 48 ألفا

07:39 م الخميس 23 أبريل 2020
رويترز: وفيات كورونا في أمريكا تجاوزت 48 ألفا

وفيات كورونا في أمريكا

وكالات:

أفاد إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفا اليوم الخميس مع متوسط زيادة يومية في الحالات في أبريل بلغ ألفي وفاة.

وفي حال استمرت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال فقد يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 850 ألفا اليوم الخميس ولم تبلغ أغلب الولايات عن الحصيلة لديها اليوم الخميس بعد.

وزادت حالات الإصابة بما يفوق 30 ألفا أمس الأربعاء بما يشكل أكبر زيادة في خمسة أيام لكنه يتسق مع المتوسط اليومي في أبريل وفقا لحسابات رويترز.

وفي أنحاء البلاد يقول مسؤولون في الولايات إن إمكانيات إجراء الفحوص لا تزال تعاني من مشكلات مع نقص أدوات مثل التي تستخدم في سحب العينات وعدم وجود عدد كاف من العاملين لتتبع المخالطين للمصابين.

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