الجزائر.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ٣٠٠٧ حالة والوفيات إلى ٤٠٧

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر إلى 3007حالة مؤكدة، بعد تسجيل 97 حالة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ 97 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما بلغ عدد الوفيات 407 وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر 1355مصاب المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، حسب ذات البيان.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 47 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد تسعة ولايات أخرى من الثالثة بعد الظهر إلى غاية السابعة صباحا. في حين حظر التجوال عبر كامل التراب الوطني من الساعة السابعة مساء إلى الساعة سابعة صباحا.