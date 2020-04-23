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استطلاع: 60% من سكان أوروبا يؤيدون إجراءات التصدي لكورونا

06:28 م الخميس 23 أبريل 2020
استطلاع: 60% من سكان أوروبا يؤيدون إجراءات التصدي لكورونا

جامعة هامبورج

هامبورج(ألمانيا) - (د ب أ):

كشف استطلاع حديث للرأي أجرته جامعة هامبورج، شمالي ألمانيا، أن أغلب المواطنين في أوروبا يؤيدون القرارات التي اتخذتها الأوساط السياسية في بلادهم، ومنظمة الصحة العالمية، في مواجهة جائحة كورونا.

وشارك في الاستطلاع حوالي 7500 شخص من ألمانيا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال وهولندا. ونشرت نتائجه اليوم الخميس.

وذكر 60 في المئة من المشاركين أنهم يرون أن القرارات التي تم اتخاذها من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في بلادهم صائبة، في حين رفضها 16 في المئو.

وأعرب المشاركون عن تفهمهم بصفة خاصة لإلغاء الفعاليات العامة وإغلاق الحدود والمدارس، وبلغت نسبة مؤيدي ذلك 80 في المئة، على الأقل.

واختلفت الآراء بالنسبة لاستخدام تطبيقات التبع والتقييم المرتبط بها لبيانات تتعلق بتحديد هوية جهات الاتصال بالنسبة للمصابين. وتراجع التأييد لمثل هذه التطبيقات إلى أقل نسبة في ألمانيا، والتي بلغت 50 في المئة، وأعلى نسبة في إيطاليا، 85 في المئة.

وتتعلق أغلب المخاوف لدى من شملهم الاستطلاع بزيادة العبء على القطاع الصحي والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

ومن المقرر إجراء استطلاعين آخرين مماثلين.

جامعة هامبورج أوروبا فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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