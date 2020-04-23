العراق: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1677

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس أن إجمالي عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 1677 في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.

وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن "مجموع الإصابات في العراق لهذا اليوم بلغ 46 إصابة، وتم تسجيل 25 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالة وفاة، وبذلك بلغ عدد الإصابات في عموم العراق 1677، فيما بلغ مجموع الوفيات 83 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1171 حالة".