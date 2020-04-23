٢٦ مليون أمريكي تقدموا للحصول على إعانة بطالة خلال ٥ أسابيع

واشنطن - (د ب ا):

تقدم أكثر من 4 ملايين أمريكي بطلب للحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 أبريل الحالي، بحسب تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار تراجع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة منذ سجل 7 ملايين طلب في الأسبوع الأخير من مارس الماضي.

وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي بلغ 427ر4 مليون طلب بتراجع قدره 81 ألف طلب عن الأسبوع السابق حيث كان 237ر5 مليون طلب وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 2ر4 مليون طلب، مقابل 245ر5 مليون طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن أكثر من 26 مليون أمريكي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة منذ بدء تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإغلاق الاقتصادي لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الشهر الماضي.

ورغم تراجع عدد الطلبات الجديدة بشكل مطرد منذ سجل 867ر6 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس الماضي، فإنه مازال أعلى كثيرا من مستوياته المعتادة قبل تفجر أزمة جائحة كورونا.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن متوسط عدد طلبات البطالة خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا كان 5 ملايين و5ر786 ألف طلب بزيادة قدرها 280 ألف طلب عن بيانات الأسبوع السابق، حيث كانت 5 ملايين و5ر506 مليون طلب.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة ارتفع بمقدار 064ر4 مليون طلب ليصل إلى مستوى قياسي قدره 976ر15 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي يوم 11 أبريل الحالي.

وبلغ متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 9 ملايين و598250 طلبا بزيادة قدرها 548ر3 مليون طلب عن الأسبوع السابق حيث كان الرقم 6 ملايين و50250 طلب.