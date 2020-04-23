لاجارد تحذر أوروبا من تراجع 15% في اقتصاد منطقة اليورو بسبب كورونا

بروكسل - (د ب أ):

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس من تراجع حاد في اقتصاد منطقة اليورو، قد يصل إلى 15 في المئة، في أسوأ سيناريو يتوقعه البنك جراء تداعيات جائحة كورونا.

ودعت لاجارد زعماء الاتحاد إلى تحرك مشترك وسريع في هذا الصدد.

ونقل مشاركون في القمة الأوروبية التي عقدت اليوم، عن لاجارد تحذيرها من رد فعل "ضئيل جدا، ومتأخر جدا" من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة، وطالبت برد فعل سريع وحازم ومرن.

وبحسب المشاركين، فإن انكماش إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 15 في المئة، سيكون السيناريو الأسوأ ضمن ثلاثة أعدها المركزي الأوروبي في ظل الأزمة الحالية.

ويجري زعماء أوروبا مشاورات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) بشأن تقديم مساعدات اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة.