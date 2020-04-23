ألمانيا تحذر مواطنيها من الإغترار بما تحقق في مواجهه كورونا

برلين - (أ ش أ):

حذرت المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل المواطنين من الإغترار بما تحقق حتى الآن من مواجهه فيروس كورونا داعية في كلمتها عبر الفيديو اليوم الخميس إلى التحمل والانضباط لمواجهه الوباء.

ولفتت إلى أن المانيا مستعده للتضامن ودعم ميزانيه الاتحاد الاوربى لمواجهه تداعيات جائحه كوفيد ١٩ .

وتابعت ميركل بقولها ان أعداد الإصابات الجديدة والمتعافين تمثل نجاحاً مرحلياً، ولكنها عادت وأكدت أن هذه النتيجة المرحلية هشة، ونحن نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد، بل يمكن القول "على أرق طبقة من الجليد".

وأوضحت ميركل أن الأعداد الحالية لا تُنْبِئ بشيء عما سيكون عليه الحال في غضون أسبوع أو أسبوعين إذا لم يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وأضافت ميركل إذا حشدنا أكبر قدر ممكن من التحمل والانضباط بالذات في أول هذه الجائحة، فإننا سنكون قادرين على العودة بشكل أسرع إلى الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية، وبصورة مستدامة أيضاً".

وحذرت ميركل من عدم تحمل الاغلاق وعدم الاختلاط لان ذلك سيؤدى إلى نتائج قد يصعب مواجهتها.

جدير بالذكر انه وقبل انعقاد قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بعد الظهر، بحثاً عن حلول للأزمة الاقتصادية في ظل انتشار الفيروس، أعلنت المستشارة الألمانية الخميس أن بلادها مستعدة لتقديم "مساهمات أكبر بكثير" في ميزانية الاتحاد الأوروبى إزاء الركود الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19.

وقالت ميركل أمام النواب الألمان "إن خطة أوروبية لتحريك الاقتصاد قد تدعم الانتعاش خلال السنتين القادمتين، وسنعمل على ذلك".