رئيس الوزراء الأردني: بدأنا مرحلة الاعتماد على الذات

عمان - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، بدء بلاده مرحلة الاعتماد على الذات في العديد من المجالات .

ونقلت وكالة الأنباء الأردينة (بترا) اليوم عن الرزاز قوله: "اتخذنا خلال أزمة فيروس كورونا 240 قرارا تتعلق بالشؤون التعليمية والصحية والتنظيمية والحماية الاجتماعية".

وتابع: "الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم تتطلب قرارات استثنائية تسعى إلى التكيف المرحلي والتكافل فيما بيننا والمرونة والقدرة على التأقلم من خلال تقييم أدائنا لنرى أين نجحنا وأين أخفقنا بعين ناقدة متفتحة ومدققة في كل التفاصيل".

وأضاف: "نسعى لأن يكون للأردن دورٌ فاعلٌ في محيطه العربي والدولي، خصوصاً في تقديم المساعدة عالميّاً في مجال الرعاية الصحيّة، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيّة والغذائية".

وقال الرزاز: "لقد علمتنا جائحة كورونا دروساً عديدة، إذ زرعت فينا روح التحدّي والتصميم والإنجاز، وتحمّل المشاقّ، وعبّرت عن حالة وطنيّة جامعة، وعن عزم كبير بأن تستمر وتيرة الإنجازات على كلّ الصعد الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعية".

وأضاف الرزار:"نتطلع لأن نكون مثالاً في العمل الصالح على مدار العام، ونجتهد كمجتمع بكل مكوناته الطيبة، بأعمال البرّ والخير والإحسان".