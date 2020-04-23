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في 5 أسابيع فقط.. 26 مليون أمريكي يطلبون الحصول على إعانات البطالة

03:44 م الخميس 23 أبريل 2020
في 5 أسابيع فقط.. 26 مليون أمريكي يطلبون الحصول على إعانات البطالة

وزارة العمل الأمريكية

نيويورك - أ ش أ

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الخميس أنه خلال خمسة أسابيع فقط، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 26.45 مليونا،وهو ما يتجاوز مستوى 22.442 مليون وظيفة أضافها الاقتصاد منذ نوفمبر 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وكشف تقرير وزارة العمل الأمريكية، أن عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة في الولايات المتحدة واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، إلى 4.42 مليون خلال الاسبوع المنتهي في الثامن عشر من أبريل الجاري من 5.23 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها عند 4.35 مليون.

ولفتت الوزارة إلى أنه رغم تراجع العدد أدنى 5 ملايين إلا أنه لايزال مرتفعا، وذلك مع استمرار إجراءات الإغلاق الشامل وتوقف النشاط الاقتصادي الأمريكي بسبب جائحة "كورونا".

وارتفع متوسط الأربعة الأسابيع – وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي - بمقدار 280 ألف طلب إلى 5.78 مليون طلب .

هذا المحتوى من

Asha
وزارة العمل الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية فيروس فيروس كورونا الإغلاق الشامل

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