من هو "طبيب القارات" المصري الذي قتله كورونا في بريطانيا؟

كتبت- رنا أسامة:

توفي الطبيب المصري مدحت عطا الله الذي كان يعمل أخصائيا في طب الشيخوخة بمستشفى "رويال دونكاستر" الطبي، شمالي إنجلترا، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد وفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة إلى نحو 119.

انتقل عطا الله إلى العمل في المملكة المتحدة قبل نحو 20 عامًا، حيث عمل في مستشفيات بشمالي إنجلترا قبل انضمامه إلى مستشفى "رويال دونكساتر" أو هيئة الصحة الوطنية المعرفة اختصارًا بـ"إن إتش إس NHS" قبل 6 أعوام، وفق صحيفة "يوركشاير بوست" البريطانية.

وصفه زملاؤه بأنه "إنسان مميز للغاية" و"بطل حقيقي في هيئة الصحة الوطنية البريطانية"، حسبما ذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد".

وفي بيان نقلته وسائل إعلام بريطانية، نعاه كل من المدير الطبي لمستشفيات دونكاستر وباسيتلاو التعليمي تيم نوبل، والرئيس التنفيذي ريتشارد باركر، بالقول: "كان زميلنا الدكتور عطا الله، الذي يحظى بشعبية وتقدير كبيرين، إنسانًا مميزًا جدًا ومارس مهنة الطب في ثلاث قارات طوال حياته المهنية، مما أسهم في إنقاذ حياة الكثيرين."

وأشاروا إلى أنه كان يعتني بالمُسنين في ثلاث قارات، بما في ذلك عبر شمال إنجلترا، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "لقد كان (عطا الله) رجلا يحظى بالاحترام الجليل، وسوف نفتقده جميعا بشكل بالغ".

وكذلك، نعت هيئة الصحة البريطانية الدكتور عطا الله الذي انضم إلى العمل في الأطقم الطبية عام 2014، وكان يعمل استشاريًا في طب الشيخوخة بوحدة جريسلي التابعة لمستشفى رويال دونكاستر، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.

تأتي وفاة الدكتور عطا الله لثمثل الحالة الثاني بين أطقم الرعاية الطبية بمستشفى "رويال دونكاستر" بعد الفني الستيني كيفن سميث الذي كان يعمل بالمستشفى منذ الثمانينيات.

وسجلت بريطانيا إلى الآن 18 ألف وفاة من إجمالي أكثر من 133 ألف حالة إصابة بـ"كوفيد 19" الذي أودى بحياة 185 ألفًا من إجمالي مليوني و660 ألفًا على مستوى العالم، منذ بدأت رحلة انتشاره من مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الفائت.