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إصابة اول مسؤول روسي بفيروس كورونا

02:22 م الخميس 23 أبريل 2020
إصابة اول مسؤول روسي بفيروس كورونا

أرشيفية

موسكو - أ ش أ

أعلنت سلطات جمهورية كاريليا الروسية (شمال غربي روسيا على الحدود مع فنلندا) أن وزير البناء المحلي فيكتور روسيبنوف أصيب بفيروس كورونا، ليصبح أول مسؤول روسي في هذا المستوى يصاب بالفيروس.

وقالت الناطقة باسم حاكم الإقليم مارينا كاباتوك اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي": "إن الوزير نقل أمس الأربعاء إلى المستشفى بعد ظهور أعراض العدوى بالجهاز التنفسي لديه، وخضع للفحوص اللازمة". وأضافت: "لقد أظهر الاختبار الأول للكشف عن "كورونا" إصابته بالفيروس"، موضحة أن الأعراض التي ظهرت على روسيبنوف لا تتماشى مع الأعراض النمطية لمرض "كوفيد-19"، ولذلك تقرر إجراء مزيد من الفحوص عليه.

وأشارت إلى أن مبنى وزارة البناء المحلية خضع لإجراءات مكافحة الوباء، حيث وضع بعض موظفي المؤسسة قيد العزل الصحي تحت المراقبة الطبية، فيما نقل البعض الآخر للعمل من المنازل. يُذكر أن كاريليا تعتبر من أقل المناطق الروسية تضررا من كورونا، حيث سجلت 37 إصابة وحالتي شفاء حتى الآن، فيما تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا 62 ألف حالة.

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