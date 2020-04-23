أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

للمرة الأولى.. الصين تسجّل أقل من 1000 حالة إصابة جديدة بكورونا

02:16 م الخميس 23 أبريل 2020
للمرة الأولى.. الصين تسجّل أقل من 1000 حالة إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البلاد تشهد ولاول مرة، تراجعا في العدد الحالي لحالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية الصينية القول، إن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس الاربعاء كان 959 حالة، وذلك في أول مرة ينخفض فيها العدد لأقل من ألف حالة.

وقال مي فنج المتحدث باسم اللجنة، إنه مع نهاية يوم الأربعاء، خرجت أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء.

من ناحية أخرى، سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

فيروس كورونا بكين الصين

الخبر التالى:

إصابة اول مسؤول روسي بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إلغاء إجازات ومنع موائد الرحمن.. توجيهات حكومية عاجلة بشأن رمضان