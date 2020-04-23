بومبيو يتهم الصين بتدمير عينات وإخفاء معلومات عن كورونا

(وكالات):

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، الصين بانتهاز وباء كورونا "كوفيد-19" كفرصة لترويع جيرانها، لكنه رحب في الوقت نفسه بتقديمها إمدادات طبية ضرورية لبلاده.

وقال بومبيو، إن بكين أوقفت فحص عينات جديدة "ودمرت عينات مأخوذة" بالفعل، وتقاعست عن تقديم عينات للعالم الخارجي "مما جعل من المستحيل تتبع تطور المرض".

وأضاف بومبيو أنه حتى بعدما أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية بالتفشي، "فهي لم تفصح عن كل المعلومات التي لديها. وبدلا من ذلك أخفت مدى خطورة المرض".

واستطرد: "نعتقد بقوة أن بكين لم تبلغ عن تفشي الفيروس في الوقت المناسب في انتهاك لقواعد منظمة الصحة العالمية، وتقاعست عن الإبلاغ عن انتقاله بين البشر لمدة شهر حتى انتشاره في كل الأقاليم داخل الصين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق، الأسبوع الماضي، التمويل للمنظمة، متهما إياها بالترويج لمعلومات صينية مضللة عن التفشي. ونفى مسؤولو المنظمة ذلك، وقالت الصين إنها تحلت بالشفافية والصراحة.

وانتشر الفيروس في أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص، وأصاب ما يربو على 2.6 مليون، بحسب إحصاءات "رويترز".