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قطر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 7764 حالة

01:36 م الخميس 23 أبريل 2020
قطر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 7764 حالة

وزارة الصحة القطرية

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 623 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7764 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 61حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 750 حالة.

وأوضحت أن 7004 إصابات تخضع للعلاج حاليا ، لافتة إلى فحص 3445 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 73457.

وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا الدوحة قطر

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