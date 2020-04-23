إيران تدعو منظمة الصحة العالمية للعب دور لرفع العقوبات عن بلاده

طهران - (د ب أ):

دعا وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، منظمة الصحة العالمية للعب دور مؤثر لرفع العقوبات المفروضة على بلاده.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عنه القول إنه بحث أمس مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جهود إيران للسيطرة على فيروس كورونا.

وقال :"من الفخر لنا ولزملائنا أننا تمكنا في فترة الحظر الظالم من تحقيق إنجاز كبير للبلاد وأن نُطرح على الصعيد العالمي كدولة ناجحة".

وأضاف :"تمكنا خلال 18 يوما (منذ آخر محادثات مع منظمة الصحة)، من خفض العدد اليومي للإصابات بنسبة 53% والوفيات بنسبة 30% ".

يذكر أن أحدث الإحصائيات تشير إلى إصابة 85 ألفا و 996 شخصا بفيروس كورونا في إيران، فيما بلغ عدد المتعافين 63 ألفا و 113 شخصا، والمتوفين 5391 شخصا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من امتلاك ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

ومنذ ذلك الحين، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى وتفرض عقوبات واسعة على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليها وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.