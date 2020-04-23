أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

بعد تهديدات ترامب.. إيران تؤكد استعدادها للرد على أي تهديدات

11:09 ص الخميس 23 أبريل 2020
بعد تهديدات ترامب.. إيران تؤكد استعدادها للرد على أي تهديدات

وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد

طهران - (د ب أ):

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، الخميس، استعداد القوات المسلحة في بلاده للرد على أي تهديد في المستقبل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول :"في ظل عداوات نظام الهيمنة وفتنه على مدى العقود الأربعة الماضية، فإن قواتنا المسلحة ترصد بيقظة على الدوام جميع تطورات المنطقة والعالم وأعدت نفسها للرد على أي تهديد في المستقبل، وبناء عليه فإن قطاع الصناعة الدفاعية يستخدم كل طاقاته لإنتاج المعدات المتطورة الحديثة والفاعلة للارتقاء بالقدرات الدفاعية للقوات المسلحة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أنه أصدر تعليمات بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية. وكتب على حسابه على موقع تويتر :"لقد أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية، إذا ما تحرشت بسفننا في البحر".

وتبادلت البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية الاتهامات بالتحرش بسفن كل جانب منهما الآخر في الخليج.

أمير حاتمي القوات المسلحة الإيرانية دونالد ترامب السفن الأمريكية تويتر الحرس الثوري الإيراني البحرية الأمريكية

الخبر التالى:

المانيا تخصص نصف مليار يورو لشراء أجهزة التعلم من المنزل للطلاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بدء اجتماع الحكومة للإعلان عن مواعيد الحظر في رمضان