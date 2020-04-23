تايلاند تسجل 13 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

بانكوك - (د ب أ):

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الخميس، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2839.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" بأن الحكومة أعلنت أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، بعد وفاة امرأة تايلاندية مسنة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 50.

ويشار إلى أن عدد حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها يأتي أقل بحالتين من العدد الذي تم تسجيله أمس الاربعاء، وهو 15 حالة. ويعتبر العدد هو الأدنى الذي تم تسجيله منذ 14 من مارس، ويمثل خامس يوم على التوالي يشهد انخفاضا في عدد الحالات التي يتم تسجيلها.