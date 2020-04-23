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فنادق ومتنزهات في أفريقيا تقدم رحلات سفاري عبر الإنترنت

10:52 ص الخميس 23 أبريل 2020
فنادق ومتنزهات في أفريقيا تقدم رحلات سفاري عبر الإنترنت

أرشيفية

جوهانسبرج - (د ب أ):
تقدم متنزهات الحياة البرية والفنادق في كينيا وجنوب أفريقيا رحلات السفاري لعشاق السفر على الرغم من وباء كورونا، وذلك عن طريق نقلها عبر الإنترنت.
وقال نيكول روبنسون، مدير التسويق في شركة "آند بيوند": "سألنا أنفسنا، كيف يمكننا تقديم أفريقيا لضيوفنا بينما لا يستطيعون القدوم إلى هنا؟".
وتقوم مجموعة الفنادق الآن ببث رحلات سفاري مباشرة إلى أربع محميات مختلفة في جنوب أفريقيا لمرتين يوميا عبر انستجرام وفيسبوك ويوتيوب.
وانهارت سياحة السفاري في دول مثل جنوب إفريقيا وكينيا حيث ألغى العملاء عطلاتهم بسبب وباء كورونا و فرض حظر على السفر.
ولذلك تواجه العديد من المناطق المحمية صعوبات مالية. وقال صمويل مبوجو، وهو مرشد لرحلات السفاري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نحو 70% من دخل "أول بيجيتا"، وهي محمية للألعاب في كينيا، يأتي من السياحة.
ويمول الدخل الحراس الذين يوفرون الحماية ضد الصيد غير المشروع. وقال مبوجو: "نحن قلقون بشأن سلامة هذه الحيوانات".
وتبث أول بيجيتا أيضا رحلات سفاري مباشرة عبر انستجرام مرة واحدة في اليوم.
ويأمل المديرون في أن يولّد ذلك المزيد من الدعم لرعاية الحيوانات حتى بعد انتهاء وباء كورونا.

جوهانسبرج أفريقيا الإنترنت رحلات سفاري

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