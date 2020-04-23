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استطلاع: القلق يساور أكثر من 80% من الروس بسبب الازمة الاقتصادية

10:36 ص الخميس 23 أبريل 2020
استطلاع: القلق يساور أكثر من 80% من الروس بسبب الازمة الاقتصادية

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):
أظهر استطلاع جديد للرأي، أن الغالبية العظمى من المواطنين في روسيا، يساروهم القلق بسبب الازمة الاقتصادية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس.
وأعربت نسبة 84 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث "أول راشين"، وشمل 1600 شخصا، عن القلق حيال الأزمة الاقتصادية.
وبسؤال المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانت البلاد تمر حاليا بـ "أصعب الفترات"، أم أن أصعب الفترات "قد مضت أو لم تأتِ بعد؟"، أجاب 70 بالمئة قائلين إن "أصعب الفترات لم تأتِ بعد"، بينما يعتقد 14 بالمئة أن البلاد تمر بها الآن.
فيما أعرب أربعة بالمئة عن اعتقادهم بأن أصعب الفترات قد مضت بالفعل، ورأى ثلاثة بالمئة أن البلاد لا تواجه أي أزمات في الفترة الحالية، ولا يعتقدون أن ذلك من الممكن أن يحدث في المستقبل القريب.

موسكو الازمة الاقتصادية روسيا

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