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كورونا حول العالم: الإصابات 2.64 مليون إصابة وحالات التعافي تتجاوز 720 ألفا

09:19 ص الخميس 23 أبريل 2020
كورونا حول العالم: الإصابات 2.64 مليون إصابة وحالات التعافي تتجاوز 720 ألفا

فيروس كورونا

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى نحو 2.64 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و640 ألفا عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 720 ألف حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 184 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 850 ألف إصابة إلى جانب نحو 48 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 208 ألف إصابة ونحو 22 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 187 ألف إصابة ونحو 25 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و798 إصابة و4632 وفاة.

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