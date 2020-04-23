بعد النمور والأسود..كورونا يزحف على القطط في أمريكا

نيويورك - (د ب أ):

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الأربعاء أن قطتين في نيويورك أصبحتا أول حيوانات أليفة تثبت إصابتها بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان صحفي :"كلتاهما مصاب بمرض تنفسي معتدل ومن المتوقع أن تتعافيا تماما".

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة تلعب دورا في نشر الفيروس في البلاد.

وأوضحت: "لذلك لا مبرر لاتخاذ إجراءات ضد الحيوانات الأليفة من شأنها الإضرار برفاههما".

وانضمت القطط إلى القائمة بجانب النمور والأسود في نيويورك، وعدد صغير من الحيوانات الأخرى في جميع أنحاء العالم التي ثبتت إصابتها بالفيروس.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص بالحد من تعامل حيواناتهم الأليفة مع الأشخاص أو الحيوانات خارج منازلهم.

كما يجب على أي مالك حيوان أليف مصاب بالفيروس تجنب مخالطة حيواناته وارتداء قناع الوجه أثناء التعامل معه.

من جانبه، قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وهو أعلى مسؤول صحة حكومي ضمن فريق الطوارئ المكلف بمكافحة فيروس كورونا، إنه "ليس هناك دليل على أن الفيروس ينتقل من حيوان أليف إلى إنسان".