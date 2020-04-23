السودان يسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخرطوم - (د ب أ):

أعلن السودان تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة السودانية عبر حسابها على تويتر صباح اليوم الخميس أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء ارتفع إلى 162 حالة، من بينها 13 حالة وفاة.