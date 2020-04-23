جمع تبرعات لمكافحة كورونا.. آلاف البريطانيين يهنئون ضابط سابق بعيد ميلاده المئة
لندن - (د ب أ)
أرسل أكثر من 65 ألف شخص بطاقات تهنئة بعيد ميلاد ضابط سابق سيتم عامه المئة الأسبوع المقبل، بعدما جمع ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) بحلول اليوم الأربعاء، لمساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونشرت هيئة البريد الملكية، عبر تويتر صور صناديق تحتوي على "أكثر من 40 ألف من البطاقات والخطابات والهدايا" للكابتن السابق بالجيش توم مور، في مكتب بريد بالقرب من بلدة بيدفورد في وسط إنجلترا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن عدد البطاقات من المهنئين إلى "الكابتن توم" وصلت بالفعل إلى 65 ألفا قبل عيد ميلاده المئة الذي يحل في 30 أبريل الجاري.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3659
عدد المصابين
-
935
عدد المتعافين
-
276
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان