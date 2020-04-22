من هو الإرهابي المصري الذي اعتقله الجيش الليبي؟

(وكالات):

عقد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا حول تطورات الموقف الميداني جنوب شرق مدينة مصراتة ومحاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلن المسماري خلال المؤتمر، أن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على إرهابي مصري، يقاتل في صفوف الميليشيات في طرابلس، مشيرًا إلى أنه كان مساعدًا للإرهابي هشام عشماوي الذي نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحقه في 4 مارس الماضي.

وفيما يلي أبرز المعلومات التي كشفها المسماري عن الإرهابي:

- اسمه بالكامل: محمد محمد السيد

- يُكنى بـ"محمد السنبختي" و "أبو خالد منير"

- يُعد من أخطر الإرهابيين وهو كان على علاقة وطيدة بالإرهابي هشام عشماوي

- شارك في بعض عمليات تفجير الكنائس في مصر

- لديه شقيقان مسجونان في مصر بتهمة الإرهاب

- رصده الجيش الليبي في سبتمبر 2019 بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس

- استمرت مراقبة تحركاته حتى استطاعت عناصر الاستخبارات في طرابلس القبض عليه

- تم ترحيله إلى بنغازي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي