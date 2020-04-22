أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

من هو الإرهابي المصري الذي اعتقله الجيش الليبي؟

11:10 م الأربعاء 22 أبريل 2020
من هو الإرهابي المصري الذي اعتقله الجيش الليبي؟

الجيش الوطني الليبي

(وكالات):

عقد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا حول تطورات الموقف الميداني جنوب شرق مدينة مصراتة ومحاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلن المسماري خلال المؤتمر، أن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على إرهابي مصري، يقاتل في صفوف الميليشيات في طرابلس، مشيرًا إلى أنه كان مساعدًا للإرهابي هشام عشماوي الذي نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحقه في 4 مارس الماضي.

وفيما يلي أبرز المعلومات التي كشفها المسماري عن الإرهابي:

- اسمه بالكامل: محمد محمد السيد

- يُكنى بـ"محمد السنبختي" و "أبو خالد منير"

- يُعد من أخطر الإرهابيين وهو كان على علاقة وطيدة بالإرهابي هشام عشماوي

- شارك في بعض عمليات تفجير الكنائس في مصر

- لديه شقيقان مسجونان في مصر بتهمة الإرهاب

- رصده الجيش الليبي في سبتمبر 2019 بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس

- استمرت مراقبة تحركاته حتى استطاعت عناصر الاستخبارات في طرابلس القبض عليه

- تم ترحيله إلى بنغازي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي

94193789_1581701701982794_404662103413096448_n

الجيش الليبي الإرهاب احمد المسماري طرابلس ليبيا

الخبر التالى:

مقتل 12 شخصًا في حادث غرق في بحيرة ألبرت بالكونغو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مفتي الجمهورية: غداً المتمم لشعبان.. والجمعة أول أيام رمضان