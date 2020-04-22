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البنتاجون: زعيم كوريا الشمالية يبدو مسيطرًا تمامًا على الجيش

10:31 م الأربعاء 22 أبريل 2020
البنتاجون: زعيم كوريا الشمالية يبدو مسيطرًا تمامًا على الجيش

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

واشنطن - (د ب أ)

قال الجيش الأمريكي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، "يسيطر تمامًا" على قدرات بلاده العسكرية والنووية، على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه مريض للغاية.

وقال الجنرال جون هيتين نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه ليس لديه معلومات استخباراتية "لتأكيد أو نفي" تقارير عن صحة زعيم كوريا الشمالية.

وقال هيتين للصحفيين "أفترض أن كيم جونج أون مازال يسيطر تمامًا على القوات النووية الكورية وقوات الجيش الكوري، ليس لدي أي سبب لعدم افتراض ذلك."

وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أمس الثلاثاء أن الزعيم الشيوعي، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 36 عاما، ليس على ما يرام بعد خضوعه لجراحة في القلب وأنه يتلقى العلاج.

واليوم الأربعاء، لم تناقش وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية مكان إقامة كيم حاليا أو آخر ظهور علني له.

وتضرب القيادة الشيوعية في بيونج يانج، سياجًا من السرية على المعلومات حول كيم وعائلته.

ولم يستطع مكتب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جان ان" تأكيد التقارير التي تفيد باعتلال صحة الزعيم الكوري الشمالي، التي ذكرتها شبكة "سي إن إن" أولاً، وقال إنه لا توجد دلالات على أن كيم يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

كوريا الشمالية الجيش الكوري كيم جونج أون البنتاجون واشنطن

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