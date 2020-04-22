أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الاحتلال يسجل 5 وفيات و708 إصابة جديدة بكورونا

09:02 م الأربعاء 22 أبريل 2020
الاحتلال يسجل 5 وفيات و708 إصابة جديدة بكورونا

وفيات كورونا

وكالات

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي وفيات الوباء القاتل في إسرائيل إلى 189 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة في إسرائيل، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 708 إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي الإصابات بالمرض في دولة الاحتلال إلى 14498 حالة إصابة مؤكدة.

وفيات كورونا الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يساعد تونس والأردن في مواجهة تداعيات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مفتي الجمهورية: غداً المتمم لشعبان.. والجمعة أول أيام رمضان