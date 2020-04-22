الاحتلال يسجل 5 وفيات و708 إصابة جديدة بكورونا
وكالات
أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي وفيات الوباء القاتل في إسرائيل إلى 189 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة في إسرائيل، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 708 إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي الإصابات بالمرض في دولة الاحتلال إلى 14498 حالة إصابة مؤكدة.
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