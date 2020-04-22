باكستان تعلن نتيجة فحص كورونا لعمران خان



(وكالات):

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن نتيجة فحص فيروس كورونا لرئيس الوزراء عمران خان جاءت سلبية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام باكستانية.

وأجرى خان هذا الاختبار بعد أن التقى في مكتبه بإسلام آباد، قبل أيام، برئيس مؤسسة خيرية ثبتت إصابته لاحقًا بالفيروس ويخضع حالياً للحجر الصحي.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وباء كورونا الدكتور فيصل سلطان، أعلن أن خان وافق على إجراء الفحص الطبي الخاص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على نصيحة خبراء طبيين، بسبب لقائه قبل أيام في مكتبه بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.