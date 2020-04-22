وزير الخارجية العراقي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني
بغداد - أ ش أ
أجرى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" أن الحكيم اعرب - خلال الاتصال الهاتفي - عن تهانيه بمُناسَبة حلول شهر رمضان، داعيا أن يكون شهر تواصل وتراحم تشيع فيه معاني الألفة، والأخوة الصادقة".
ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الاردني بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد وعمان من تعاون بناء ومثمِر، متمنيا أن يكون شهر رمضان الكريم شهر رحمة، وعطاء".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:العراق: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3490
عدد المصابين
-
870
عدد المتعافين
-
264
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان