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وزير الخارجية العراقي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني

08:13 م الأربعاء 22 أبريل 2020
وزير الخارجية العراقي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني

محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي

بغداد - أ ش أ

أجرى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" أن الحكيم اعرب - خلال الاتصال الهاتفي - عن تهانيه بمُناسَبة حلول شهر رمضان، داعيا أن يكون شهر تواصل وتراحم تشيع فيه معاني الألفة، والأخوة الصادقة".

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الاردني بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد وعمان من تعاون بناء ومثمِر، متمنيا أن يكون شهر رمضان الكريم شهر رحمة، وعطاء".

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وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الأردن شهر رمضان رمضان 2020

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