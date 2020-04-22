وزير الخارجية العراقي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني

بغداد - أ ش أ

أجرى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" أن الحكيم اعرب - خلال الاتصال الهاتفي - عن تهانيه بمُناسَبة حلول شهر رمضان، داعيا أن يكون شهر تواصل وتراحم تشيع فيه معاني الألفة، والأخوة الصادقة".

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الاردني بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد وعمان من تعاون بناء ومثمِر، متمنيا أن يكون شهر رمضان الكريم شهر رحمة، وعطاء".