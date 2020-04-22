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واشنطن: يجب محاسبة إيران على إطلاق قمرًا صناعيًا عسكريًا

06:47 م الأربعاء 22 أبريل 2020
واشنطن: يجب محاسبة إيران على إطلاق قمرًا صناعيًا عسكريًا

مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن إيران "يجب أن تخضع للمحاسبة" بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني قمرًا عسكريًا إلى الفضاء.

وقال بومبيو للصحفيين "إن الحرس الثوري الإيراني، والمصنف كمنظمة إرهابية أطلق صاروخًا اليوم".

وتابع: "يجب على كل دولة أن تتوجه إلى الأمم المتحدة وتقييم ما إذا كان إطلاق هذا الصاروخ متوافقاً" مع قرار مجلس الأمن أم لا ، مضيفًا: "لا أعتقدأنه كذلك ولو بدرجة ضئيلة".

وأضاف بومبيو "قال الإيرانيون باستمرار إن هذه البرامج الصاروخية منفصلة عن جيشهم وأن هذه مشروعات تجارية بحتة" مضيفًا: "أعتقد أن عملية إطلاق اليوم تثبت ما كنا نقوله دائما هنا في الولايات المتحدة."

وقال "أعتقد أن إيران بحاجة إلى محاسبة على ما فعلته".

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة

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