حريق غابات ينتشر في أكبر منتزه وطني بولندي

وارسو - (د ب أ)

استمر حريق غابات اندلع، الأحد الماضي في متنزه بيبرزا الوطني في بولندا، في الانتشار اليوم الأربعاء، حيث اشتعلت النيران بسبب الجفاف والرياح العاتية، إلا أن المسؤولين قالوا إنهم سيطروا على الموقف.

وتضرر نحو 6 آلاف هكتار من الغابات والمروج والمستنقعات في منتزه بيبرزا الوطني حتى الآن، وفقًا لوزارة الداخلية.

هذا المتنزه هو الأكبر في بولندا وتبلغ مساحته 59 ألف هكتار.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية، عن ميشال فوز وزير البيئة، قوله إن الوضع "متطور لكنه تحت السيطرة"، موضحًا أن الحريق "لان ينتشر أكثر من ذلك بالنظر إلى القوات المشاركة".

ويحمى المتنزه الوطني، الواقع في شمال شرق البلاد، السهول الفيضية لنهر بيبرزا، وهو موطن لعدد من الأنواع والسلالات النادرة من الحيوانات والطيور، بما في ذلك غزال الموظ وعدد من طيور الماء والمستنقعات .

ويصعب الوصول إلى المنطقة المتضررة، مما يعقد جهود مكافحة الحرائق.