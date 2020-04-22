موسكو ترد على الاتهامات الموجهة للصين بشأن تصنيع "كورونا"

موسكو - أ ش أ

أعلن الكرملين أن المزاعم بأن فيروس كورونا من صنع البشر مرفوضة وتفتقر إلى أي دليل وغير جائزة، مشيرا إلى أن مثل هذه المزاعم لا تستند إلى أي دليل علمي.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ردا على الاتهامات التي توجهها بعض الدول للصين بتصنيع الفيروس الفتاك مخبريا: 'في ظل النقص في المعلومات المؤكدة والمتحقق منها بشكل علمي، نعتبر أن إطلاق اتهامات لا تستند إلى أي دليل أمر مرفوض وغير جائز".

وأضاف بيسكوف:" كل مرة يظهر فيها ممثل أو خبير مؤكدا الأصل الاصطناعي للفيروس أو ملمحا إلى ذلك، يظهر في الوقت نفسه ممثلان أو خبيران يستبعدان تلك الرواية"، مشيرا إلى أن كلا هذين الجانبين يتحدثان دون الاستناد إلى أي دليل حيث لا نملك معلومات كافية للتوصل إلى أي استنتاجات.

وأكد بيسكوف أن الأخصائيين الروس على تواصل دائم مع زملائهم الصينيين ويتبادلون المعلومات فيما بينهم بشأن الفيروس.

وكانت دول غربية قد اتهمت الصين بنقص الشفافية في التعامل مع وباء كورونا، وسط مزاعم بأن الفيروس ربما يكون قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.