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6 صور تكشف التعديلات التي حصلت عليها مرسيدس EQC الكهربائية

04:34 م الأربعاء 22 أبريل 2020
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برلين - (د ب أ):

أجرت شركة Hofele Design تعديلات تصميمية على سيارة مرسيدس EQC الكهربائية لمنحها المزيد من الأناقة والجاذبية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها تتميز من خلال ممتصات الصدمات الجديدة على مقدمة السيارة والمؤخرة مع إطار باللون الأسود اللامع، وشبكة المبرد الجديدة مع فتحات رأسية بدلا من الأفقية، كما تقف السيارة المعدلة على جنوط قياس 22 بوصة ومصنوعة من معدن خفيف.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية من فرش نابا الفاخر، كما تكسو التجهيزات الجلدية أيضا لوحة القيادة وكسوة الأبواب.

ولم تطرأ أية تعديلات على نظام الدفع، الذي يعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية 300 كيلووات/408 حصان.​

مرسيدس EQC السيارات الكهربائية صناعة السيارات

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