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وزير الصحة الألماني يدعو إلى تفهم القرارات السياسية الصعبة المتعلقة بكورونا

04:30 م الأربعاء 22 أبريل 2020
وزير الصحة الألماني يدعو إلى تفهم القرارات السياسية الصعبة المتعلقة بكورونا

وزير الصحة الألماني ينس شبان

برلين- (د ب أ):

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان مواطنيه بتفهم القرارات السياسية الصعبة المتعلقة بمكافحة أزمة كورونا.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في البرلمان اليوم الأربعاء:" ربما سيتعين علينا أن نصفح لبعضنا عن الكثير من الأشياء في بعض الشهور (المقبلة)".

وأوضح شبان أنه لم يحدث في تاريخ جمهورية ألمانيا أبدا أمور تستدعي إصدار مثل هذه القرارات الجذرية في مثل هذه الفترة القصيرة وفي ظل هذه الظروف وحالة عدم اليقين.

وأضاف شبان أن الجميع تعلم الكثير في خلال الأسابيع الماضية عن الفيروس وتداعيات القرارات، مشيرا إلى أنه ستأتي على الساسة والمجتمع والعلماء مرحلة يتبين فيها المرء أنه كان مخطئا في موضع ما وأنه كان عليه تصحيح شيء ما، وقال إنه يرى أن مثل هذا الأمر " طبيعي نسبيا" في مثل هذا الزمن.

في الوقت نفسه، دافع شبان عن القيود واسعة النطاق المفروضة على المخالطات في إطار مكافحة الوباء، ورفض عقد مقارنة بين الوباء الحالي وبين الإنفلونزا " لم أر انفلونزا أدت إلى إنشاء مقابر جماعية في نيويورك".

ينس شبان القرارات السياسية فيروس كورونا الصحة الألمانية

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