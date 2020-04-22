جميع ولايات ألمانيا تفرض ارتداء إجباري للكمامات

بريمن- (د ب أ):

أعلنت ولاية بريمن الألمانية اليوم الأربعاء فرض ارتداء غطاء على الأنف والفم في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن متحدث باسم حكومة الولاية الواقعة شمالي ألمانيا أن من المنتظر أن يتم إقرار هذا الإجراء بعد غد الجمعة على أن يسري تنفيذه اعتبارا من الاثنين المقبل في أماكن التسوق ووسائل المواصلات.

وبهذا الإعلان، تكون بريمن آخر ولاية ألمانية تطبق هذا الإجراء، ليصبح الارتداء الإجباري للكمامات مطبقا في كل ولايات ألمانيا الـ16.

كانت ولايات أخرى اتخذت إجراءات مشابهة في وقت سابق، حيث سيتم تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في ولايات شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وراينلاند بفالتس وزارلاند وبراندنبورج، لكن الولاية الأخيرة أعلنت تطبيق هذا الإجراء في وسائل المواصلات فقط، على غرار ولاية برلين.

كانت ولاية مكلنبورج فوربومرن، قررت الارتداء الإجباري للكمامات في وسائل المواصلات العامة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ثم وسعت نطاق هذا الإلزام ليشمل أماكن التسوق أيضا.